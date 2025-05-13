Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Шесть человек погибли от ударов ВСУ в РФ при режиме прекращения огня

За время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией, в РФ от ударов Киева скончались 6 мирных жителей, еще 23 получили травмы. Об этом во вторник, 13 мая, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

За время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией, в РФ от ударов Киева скончались 6 мирных жителей, еще 23 получили травмы. Об этом во вторник, 13 мая, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения, — уточнил он.

Кроме того, Мирошник отметил, что большинство атак произошло в Курской области — там украинская армия применила тяжелое вооружение.

— При обстреле из дальнобойного РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, в результате сброса авиационной бомбы в поселке Глушково погибла женщина, — цитирует его слова РИА Новости.

12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский» — беспилотником «Лютый». В результате случившегося пострадавших и нарушений нет.