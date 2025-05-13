Мирошник: Шесть человек погибли от ударов ВСУ в РФ при режиме прекращения огня

За время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией, в РФ от ударов Киева скончались 6 мирных жителей, еще 23 получили травмы. Об этом во вторник, 13 мая, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
— В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения, — уточнил он.
Кроме того, Мирошник отметил, что большинство атак произошло в Курской области — там украинская армия применила тяжелое вооружение.
— При обстреле из дальнобойного РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, в результате сброса авиационной бомбы в поселке Глушково погибла женщина, — цитирует его слова РИА Новости.
12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский» — беспилотником «Лютый». В результате случившегося пострадавших и нарушений нет.