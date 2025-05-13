Мирошник: Шесть человек погибли от ударов ВСУ в РФ при режиме прекращения огня

За время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией, в РФ от ударов Киева скончались 6 мирных жителей, еще 23 получили травмы. Об этом во вторник, 13 мая, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.