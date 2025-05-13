Выпускники Прикамья выбрали главный предмет для сдачи ЕГЭ

Участниками сдачи ЕГЭ в Пермском крае станут 10 594 человека (годом ранее — 10 538), из которых 9 374 — выпускники этого учебного года. Государственную аттестацию также пройдут 31 950 выпускников девятых классов (годом ранее — 31 530). Для них основной этап сдачи экзаменов продлится с 21 мая по 2 июля.