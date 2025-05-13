Выпускники Прикамья выбрали главный предмет для сдачи ЕГЭ

В краевом министерстве образования и науки представили рейтинг предметов предстоящего ЕГЭ среди выпускников Прикамья. В ведомстве отметили тренд на повышение интереса к точным наукам. Среди выпускников 11-х классов растет доля выбравших профильную математику, информатику, физику.
Для сдачи профильной математики в этом году зарегистрировалось 55% выпускников. Обществознание планируют сдавать 37%, информатику — 26%, биологию — 18%, физику — 16%, химию — 14%, историю — 13%, английский язык — 12%, литературу и географию — 7% выпускников.
Для получения аттестата выпускникам достаточно успешно сдать русский язык и математику (базового или профильного уровня), остальные предметы необходимы для поступления в вуз.
Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 23 мая и завершится 4 июля. Для этого в Прикамье откроют 88 пунктов.
Участниками сдачи ЕГЭ в Пермском крае станут 10 594 человека (годом ранее — 10 538), из которых 9 374 — выпускники этого учебного года. Государственную аттестацию также пройдут 31 950 выпускников девятых классов (годом ранее — 31 530). Для них основной этап сдачи экзаменов продлится с 21 мая по 2 июля.
В Перми 24 мая последний звонок прозвенит для 17 тысяч выпускников школ города.