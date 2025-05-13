ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда

Пакеты с мусором минчане, бывает, выбрасывают не в мусоропровод и не в контейнер для сбора вторичных ресурсов, а оставляют их у входа в подъезд. За такие действия предусмотрен штраф, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ЖКХ Октябрьского района Минска.