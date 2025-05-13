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ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда

В ЖКХ Минска предупредили об ответственности за пакет с мусором, оставленный в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Пакеты с мусором минчане, бывает, выбрасывают не в мусоропровод и не в контейнер для сбора вторичных ресурсов, а оставляют их у входа в подъезд. За такие действия предусмотрен штраф, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ЖКХ Октябрьского района Минска.

По словам сотрудников ЖКХ, это нарушение законодательства об обращении с отходами и правил пользования жилыми помещениями.

Так, в правилах пользования жилыми помещениями есть пункт, в котором говорится, что нельзя сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории. Кроме того, необходимо выносить мусор в специально отведенные для этого места, как правило, это контейнерные площадки.