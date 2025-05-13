Есть, куда вернуться с СВО: омский сирота получил квартиру

В 2025 году в Омской области жильем обеспечили 91 сироту. В 89 случаях выдали сертификаты на покупку квартиры. Двум льготникам — жилплощадь в Таврическом районе и в областном центре. Одним из новоселов стал участник СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
Чтобы получить ключи от собственной 33-метровой квартиры, боец приехал в короткий отпуск. Теперь молодой человек будет проживать в Центральном округе — в поселке Амурском. Омич дал комментарий пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Двор ухоженный со спортивной и детской площадкой, и дом новый, мне понравилось. В квартире есть все, чтобы устроить новоселье хоть сегодня. Мне есть, куда вернуться. Сейчас снова еду на передовую, чтобы вернуться с победой», — сказал участник программы по обеспечению жильем детей-сирот.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
В ближайшем будущем еще 17 местных жителей приобрести получат жилье в городе и 70 человек — в районах области.