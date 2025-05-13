Есть, куда вернуться с СВО: омский сирота получил квартиру

«Двор ухоженный со спортивной и детской площадкой, и дом новый, мне понравилось. В квартире есть все, чтобы устроить новоселье хоть сегодня. Мне есть, куда вернуться. Сейчас снова еду на передовую, чтобы вернуться с победой», — сказал участник программы по обеспечению жильем детей-сирот.