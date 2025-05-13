Самые большие бабочки России устроили аэродром в Приморье

«Земля леопарда» стала большим аэродромом для бабочек. В настоящее время у парусников Маака начался пик лета. Поэтому они собрались большой компанией и попали в фотоловушку нацпарка. Однако, как отмечают сотрудники заповедника, на фото — только самцы. Обычно они кучкуются на влажных участках дорог, по берегам рек и ручьев. Обсуждают свои дела.