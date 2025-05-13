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Самые большие бабочки России устроили аэродром в Приморье

«Земля леопарда» стала большим аэродромом для бабочек.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В нацпарке «Земля леопарда» можно увидеть большие скопления парусников Маака. Десятки самых больших бабочек России обосновались в Приморье. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу охраняемой территории.

«Земля леопарда» стала большим аэродромом для бабочек. В настоящее время у парусников Маака начался пик лета. Поэтому они собрались большой компанией и попали в фотоловушку нацпарка. Однако, как отмечают сотрудники заповедника, на фото — только самцы. Обычно они кучкуются на влажных участках дорог, по берегам рек и ручьев. Обсуждают свои дела.

А вот самки в это время держатся в кронах деревьев.