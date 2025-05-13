В России придумали новые правила для прохода в ночные клубы

«Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли», — передает слова ЦБТ РИА Новости. Они также сообщили, что пока не получали запросов от отрасли на разработку такого сервиса. ЦБН поясняет, что биометрическая идентификация подходит для любых мест, где требуется надежный контроль доступа.