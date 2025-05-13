Омск накроют дожди и грозы 13 и 14 мая

Омичей джет очередная череда погодных аномалий. Сегодня днем воздух в городе прогреется до +12 градусов, однако уже к вечеру температура опустится до +6. Такая температура существенно ниже климатической нормы для этого времени года, сообщают в Объ-Иртышском УГМС.
По данным синоптиков, вместе с похолоданием в регион придут и более активные атмосферные процессы. В отдельных районах города возможны грозовые дожди. Специалисты рекомендуют горожанам взять с собой зонты и непромокаемую обувь. Завтра днем днем также возможны осадки и температуры воздуха до +12. Ночью 14 мая будет достаточно прохладно, всего +4 градуса.
Дополнительный дискомфорт принесет неприятный ветер, скорость которого составит 3−6 метров в секунду. Погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, поэтому автомобилистам следует быть особенно внимательными. Заранее уточните прогноз погоды перед выходом из дома.