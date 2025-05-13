Омск накроют дожди и грозы 13 и 14 мая

Омичей джет очередная череда погодных аномалий. Сегодня днем воздух в городе прогреется до +12 градусов, однако уже к вечеру температура опустится до +6. Такая температура существенно ниже климатической нормы для этого времени года, сообщают в Объ-Иртышском УГМС.