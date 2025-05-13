Музеи Хабаровского края откроют двери для ночных посетителей

В краевом музее им. Н. И. Гродекова «Ночь» пройдет с 21.00 до 01.00. Гостей акции ждут разнообразные исторические погружения. Например, панорама «Волочаевская битва» будет доступна в темноте, лишь свет фонарика поможет разглядеть детали сражения. В атмосферу прошлого перенесут посетителей через интерактивную площадку антикварного салона, а в гостиной «Как в лучших домах» соберется «Клуб офицерских жен», где прозвучат истории из жизни высшего общества, например, обсудят условия, при которых офицеры могли жениться, а также затронут вопросы, что было нужно для пристойного брака и зачем о невестах собирались подробнейшие справки.