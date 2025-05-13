Музеи Хабаровского края откроют двери для ночных посетителей

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» вновь пройдет в культурных учреждениях региона. ИА «Хабаровский край сегодня» подготовило краткий обзор на программы, подготовленные ко дню проведения мероприятия — 17 мая.
В краевом музее им. Н. И. Гродекова «Ночь» пройдет с 21.00 до 01.00. Гостей акции ждут разнообразные исторические погружения. Например, панорама «Волочаевская битва» будет доступна в темноте, лишь свет фонарика поможет разглядеть детали сражения. В атмосферу прошлого перенесут посетителей через интерактивную площадку антикварного салона, а в гостиной «Как в лучших домах» соберется «Клуб офицерских жен», где прозвучат истории из жизни высшего общества, например, обсудят условия, при которых офицеры могли жениться, а также затронут вопросы, что было нужно для пристойного брака и зачем о невестах собирались подробнейшие справки.
Залы наполнятся песнями о войне из известных кинофильмов, в том числе музыку подарит патефон первой половины XX века. В это время гости акции смогут написать письма перьевыми ручками и сложить их в треугольные конверты или заняться гравюрой на другом мастер-классе. Посетители музея также смогут принять участие в литературной викторине, посвященной писателям Великой Отечественной войны.
Другая часть программы посвящена природе края и всему, что с ней связано. В этой тематике пройдут мастер-классы, блиц-экскурсии, игры, квест-погружение. Любители искусства смогут создать открытки с объемными бабочками или узнать секреты коллажной анимации.
Пройдут в Гродековском музее и эксклюзивные экскурсии по музейным фондам. А также развернется перфоманс с театральным светом и звуком, где зрители станут частью легенды о возвращении китов в воду. На одну ночь появится «Историческая кузня», где продемонстрируют мастерство плетения кольчуги. На территории музея покажут работы крафтовых дизайнеров и пройдет концерт кавер-группы.
В музее археологии «Ночь» пройдет с 20.00 до 00.30. Здесь проведение акции запланировано по сеансам (всего их будет три по 1,5 часа). За это время специалисты проведут интерактивные экскурсии и дадут мастер-класс по одному из видов лабораторных исследований — трасологии, а также научат делать из глины тотем для удачной охоты и рыбалки. В программе, кстати, также предусмотрена загонная охота, рыбалка и разгадывание следов животных.
Дальневосточный художественный музей приглашает желающих присоединиться ко всероссийской акции с 19 до 23 часов. Здесь программа разделена на несколько блоков: «Беседа», «Мастер-классы», «Концертный» и «Детский». Поэтому в залах музея можно будет послушать истории появления экспонатов или стать частью «Литературного салона». Расскажут гостям, что такое ассамбляж, декалькомания и фроттаж. В этот вечер будет звучать фортепиано, баян, саксофон, волынка, выступят ансамбль и фолк-группа, которая исполнит старинные ирландские песни и средневековую музыку.
Актеры театра юного зрителя покажут отрывки из премьерного спектакля «Баллада о солдате». А самые маленькие гости встретят сказку благодаря Хабаровскому краевому театру кукол.
Традиционно примут участие в «Ночи музеев» и молодые художники, которые подарят посетителям моментальные портреты и дружеские шаржи. Подготовлена также музейная лотерея.
Объявили об участии в акции и музеи Комсомольска-на-Амуре. Так, в городском краеведческом гостей примут в этот же день, 17 мая, с 19 до 23 часов. Пришедших ждут экскурсии, конкурсы, мастер-классы, интерактивные зоны, подарки, музыкальные поздравления и розыгрыш призов.
В Музее изобразительных искусств «Ночь» начнется в 19 часов. В программе заявлено участие военного оркестра, проведение музейного квартирника, лекций, игротека, мастер-классы, концерт музыкальной группы, территория детского творчества. На территории учреждения пройдет «Натюрморт-баттл: художник vs искусственный интеллект», подготовил активность клуб исторического танца «Санктуарий», а также будут работать и другие площадки.
Приобрести билеты на данное масштабное культурное событие можно на сайтах того или иного музея.