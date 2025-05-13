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В Ростове 13 мая синоптики обещают до +18 градусов тепла

Ростовчан 13 мая ждет переменная облачность и прохладная погода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в городе в предстоящий рабочий день. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

Во вторник, 13 мая, утром температура воздуха составит +14 градусов. В городе ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Днем небо затянется тучами, однако осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +18 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону синоптики обещают похолодание до +16, а ночью столбики термометров опустятся до +11.

Ветер в этот день ожидается северо-западный. Его порывы достигнут четырех метров в секунду.

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