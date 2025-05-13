В Ростове 13 мая синоптики обещают до +18 градусов тепла

Во вторник, 13 мая, утром температура воздуха составит +14 градусов. В городе ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Днем небо затянется тучами, однако осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +18 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону синоптики обещают похолодание до +16, а ночью столбики термометров опустятся до +11.