В Ростове 13 мая синоптики обещают до +18 градусов тепла

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в городе в предстоящий рабочий день. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.
Во вторник, 13 мая, утром температура воздуха составит +14 градусов. В городе ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Днем небо затянется тучами, однако осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +18 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону синоптики обещают похолодание до +16, а ночью столбики термометров опустятся до +11.
Ветер в этот день ожидается северо-западный. Его порывы достигнут четырех метров в секунду.
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