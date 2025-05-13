Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась почти втрое

В настоящее время лесными пожарами в Хабаровском крае охвачено свыше 9,8 тысяч га. Вчера в регионе горел лес на территории 2,9 га. За сутки площадь возгораний увеличилась более чем втрое, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
За минувшие сутки было ликвидировано шесть очагов возгораний на более чем 3,6 тысяч га, возникло три новых. Возгорания зарегистрированы в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском, Солнечном районах, в районе имени Лазо.
К тушению огня привлечены 155 человек, задействовано 17 единиц техники.
Самый крупный пожар находится в 7,4 км от поселения Наумовка в Хабаровском районе. Его зарегистрировали 10 мая, площадь составляла всего 2 га, сейчас огнем охвачено свыше 8 тыс. га. Погода в последние дни солнечная, во вторник отмечается сильный ветер.
Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 66 пожаров на общей площади 29 548,2 га.
Напомним, с 17 апреля на отдельных территориях Хабаровского края по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина введен особый противопожарный режим. Он охватывает Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный и Хабаровский районы, а также Бикинский округ. В этих точках региона власти существенно увеличили количество патрулей, которые отслеживают нарушения правил пожарной безопасности. Жителям запрещено сжигать мусор, разводить костры в неположенных местах, вести несанкционированные огневые работы.