Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась почти втрое

В настоящее время лесными пожарами в Хабаровском крае охвачено свыше 9,8 тысяч га. Вчера в регионе горел лес на территории 2,9 га. За сутки площадь возгораний увеличилась более чем втрое, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.