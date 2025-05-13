«Отдам недорого!»: как доживает свои дни рынок на Второй Речке во Владивостоке

Многие арендаторы признаются: вынуждены выбрасывать часть продукции, остальное распродают по минимальным ценам. Некоторые, наоборот, продолжают работать несмотря ни на что — их места еще полны товаров, они обслуживают клиентов как раньше. Впрочем, времени остается мало. Если сейчас собственники разбирают и вывозят имущество самостоятельно, то уже на следующей неделе на рынок зайдет специальная муниципальная служба «Содержание городских территорий», чтобы демонтировать и вывезти всё, что не успеют забрать собственники.