«Отдам недорого!»: как доживает свои дни рынок на Второй Речке во Владивостоке

Во Владивостоке на известном вьетнамском рынке в районе Второй речки (улица Русская, 2а) сейчас кипит жизнь, но уже не в привычной суете покупок, а в спешке перед сносом. Торговые ряды, где как будто законсервировался дух 90-х, доживают свои последние дни: по распоряжению администрации Владивостока в ближайшее время павильоны начнут сносить. На их месте мэрия планирует создать современный транспортно-пересадочный узел, сообщает ИА PrimaMedia.
Часть прилавков опустела — некоторые торговцы торопливо собирают товары: уносят коробки с летней обувью, одеждой, искусственными цветами, кто-то уже приступил к самостоятельному демонтажу. Променады между павильонами больше походят на склад — они завалены старыми вешалками, мешками и манекенами. Кое-где напоследок слышны выкрики: «Отдам недорого! Со скидкой» — кто-то распродает остатки в надежде хоть что-то заработать перед финальным закрытием. Но всем ясно: рынок, к которому за многие годы привыкли горожане, уходит в прошлое. Как и многие другие знаменитые владивостокские рынки, не успевающие за временем.
«Всё собираем и на склад. Что делать с вещами и куда переезжать, мы пока не знаем», — призналась корр. ИА PrimaMedia одна из продавщиц.
Многие арендаторы признаются: вынуждены выбрасывать часть продукции, остальное распродают по минимальным ценам. Некоторые, наоборот, продолжают работать несмотря ни на что — их места еще полны товаров, они обслуживают клиентов как раньше. Впрочем, времени остается мало. Если сейчас собственники разбирают и вывозят имущество самостоятельно, то уже на следующей неделе на рынок зайдет специальная муниципальная служба «Содержание городских территорий», чтобы демонтировать и вывезти всё, что не успеют забрать собственники.
Как рассказали в административно-территориальном управлении Советского района, сносу здесь подлежат 17 объектов — торговые павильоны, парикмахерская и палатка общепита.
«Пока всё в работе, поэтому сроки озвучим позже. СГТ зайдет и снесет, и вывезет всё, что не разберут владельцы», — уточнили в мэрии.
Объект признан незаконным по решению суда. Попытки демонтировать его предпринимались и ранее — еще в 2011 году. Осенью 2020 года арбитражный суд Приморского края поддержал позицию администрации Владивостока и вынес решение, позволяющее демонтировать торговые павильоны в районе автовокзала по адресу улица Русская, 2а. В этот период впервые были озвучены планы по созданию на этом месте транспортного узла с разворотным кольцом. Тогда предпринимателям предоставили отсрочку на освобождение территории. Теперь же история торговых рядов на Второй Речке окончательно завершается.
Отметим, что, по словам продавцов, альтернативных мест для размещения товаров они себе пока не нашли. Да и площадок, где сейчас возможна такого рода торговля, в городе остаётся всё меньше.