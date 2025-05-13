Названа страна, из которой больше всего в Башкирию прибывает мигрантов

В 2024 году в Башкирии на миграционный учет поставили 160 729 иностранцев без гражданства, что на 18 891 человека (на 13,32%) больше, чем в 2023 году. Такие данные содержатся в докладе МВД о наркоситуации в республике.
Впервые на учет встали 80 866 человек. Больше всего мигрантов прибыло из Узбекистана — 37 155 человек (45,9% от общего числа). Далее следуют граждане Таджикистана (14 341), Казахстана (4 686), Азербайджана (4 014), Туркменистана (2 768), Кыргызстана (2 279), Армении (2 178), Белоруссии (1 714) и Украины (179).
Среди стран с визовым режимом лидируют Индия (2 860), Китай (2 038), Турция (1 798) и Египет (715).