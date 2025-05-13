На Западе указали на ошибки Киева, которые привели к охлаждению отношений с США

Напомним, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главы должны были подписать соглашение о совместной разработке месторождений на Украине. Однако все пошло не плану. После 10-минутного отчитывания Зеленского Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, разговор перешел в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.