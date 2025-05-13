На Западе указали на ошибки Киева, которые привели к охлаждению отношений с США

Американское издание National Interest обратило внимание на охлаждения отношений между Украиной и США. По мнению авторов, киевское руководство не смогло своевременно адаптировать свою дипломатическую стратегию к смене администрации в Вашингтоне, что привело к серьезным политическим последствиям.
В статье подчеркивается, что Украина продолжала использовать одинаковые подходы к совершенно разным американским лидерам — Джо Байдену и Дональду Трампу. Особенно критичной стала ситуация после февральских скандалов в Белом доме, когда стало очевидно, что Зеленскому и его команде необходимо менять тактику.
«После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — отмечает издание.
В публикации также подчеркивается, что нынешний президент США не простил Украину в истории с импичментом во время своего первого срока. Дополнительным фактором ухудшения отношений стало активное вмешательство украинских официальных лиц в американские внутренние политические дискуссии, что негативно сказалось на имидже Украины среди американских избирателей.
Напомним, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главы должны были подписать соглашение о совместной разработке месторождений на Украине. Однако все пошло не плану. После 10-минутного отчитывания Зеленского Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, разговор перешел в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Спустя месяц, 27 марта, украинская сторона получила пересмотренный американский вариант соглашения, содержащий более жесткие условия. Согласно новым положениям, Украина должна возместить финансовую помощь на сумму более $120 млрд, контроль над создаваемым инвестиционным фондом восстановления переходит к США, источником финансирования фонда станут лицензионные отчисления и рентные платежи от добычи природных ресурсов.
Тогда Трамп предупредил, что любые попытки Киева отказаться от соглашения будут иметь для Украины серьезные негативные последствия.