Вооруженные силы Украины практически всегда пытаются убить солдат, которые сдаются в плен российским бойцам. Об этом сообщил бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Прометей».
— В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли — им вообще без разницы, — рассказал «Прометей».
Боец признался, что и его самого пытались убить.
— Когда нас штурмовали, сначала была жесткая артподготовка, нам говорили: «давайте вы в блиндаже засядьте, мы с птички (БПЛА) за вами наблюдаем, все в порядке». Естественно, никто ничего не говорил, что подошли штурмовики, не подошли, никто ничего не сказал, — цитирует бойца РИА Новости.
Ранее сестра ликвидированного в зоне СВО колумбийского наемника Хонатана Мартинеса Вильяды рассказала о равнодушии украинских властей к судьбе иностранных бойцов. По ее словам, ей отказали помочь с возвратом личных вещей, так как это больше не проблема ВСУ.
Кроме того, командование ВСУ отправило в штурм женщину с тяжелыми ментальными заболеваниями из-за того, что та им «надоела». Об этом рассказал пленный украинский боец. По словам другого пленного, командование ВСУ на Курском направлении не считали нужным эвакуировать раненых, оставляя их без помощи.