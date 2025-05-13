Экс-солдат ВСУ рассказал о частых убийствах сослуживцев при сдаче в плен

— Когда нас штурмовали, сначала была жесткая артподготовка, нам говорили: «давайте вы в блиндаже засядьте, мы с птички (БПЛА) за вами наблюдаем, все в порядке». Естественно, никто ничего не говорил, что подошли штурмовики, не подошли, никто ничего не сказал, — цитирует бойца РИА Новости.