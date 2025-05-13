В Уфе вводится штраф за уклонение от платы за пользование платной парковкой

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, в июне в деловом центре Уфы заработает система платной парковки. Чтобы с первых дней механизм действовал четко и без сбоев, нужно заблаговременно подготовить всю необходимую нормативную правовую базу. В том числе необходимо предусмотреть административную ответственность в отношении водителей, которые уклоняются от платы за пользование платной парковкой.