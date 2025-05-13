В Уфе вводится штраф за уклонение от платы за пользование платной парковкой

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, в июне в деловом центре Уфы заработает система платной парковки. Чтобы с первых дней механизм действовал четко и без сбоев, нужно заблаговременно подготовить всю необходимую нормативную правовую базу. В том числе необходимо предусмотреть административную ответственность в отношении водителей, которые уклоняются от платы за пользование платной парковкой.
«На ближайшем пленарном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о введении штрафа за неоплату парковочного места. Предлагаемый размер штрафа — 1500 рублей», — сказал он.
Ранее в Уфе утвердили адресный перечень муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление подписал мэр города Ратмир Мавлиев. Первый этап единого парковочного пространства в городе предполагает создание 1188 парковочных мест в историческом центре. Не менее 10% парковочных мест будут предусматривать для маломобильных групп населения. Стоимость часа составит 40 рублей. В июне предполагается полноценный запуск платных парковок.