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Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси

Минздрав инициировал второе бесплатное ЭКО для бездетных пар в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси внес в Палату представителей Национального собрания предложение о выполнении второй бесплатной попытки ЭКО, сообщает Sputnik.by со ссылкой на замдиректора РНПЦ «Мать и дитя» Ивана Курловича.

По его словам, в 2024 году в Беларуси было проведено 1522 полных цикла лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий за средства бюджета. Это привело к наступлению 576 беременностей.

Бесплатные попытки ЭКО сейчас возможны в двух клиниках Минска и в одной клинике Гомеля.

«Эффективность этой бесплатной попытки ЭКО в последние годы очень высокая, она варьируется от 38 до 42%», — отметил Иван Курилович.

Ранее Минтруда и соцзащиты также инициировал возможность проведения второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси (все подробности здесь).

С помощью ЭКО нередко рождаются двойни. Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю (здесь подробнее).

Кроме того, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрет (подробнее здесь).