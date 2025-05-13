Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси

Минздрав Беларуси внес в Палату представителей Национального собрания предложение о выполнении второй бесплатной попытки ЭКО, сообщает Sputnik.by со ссылкой на замдиректора РНПЦ «Мать и дитя» Ивана Курловича.
По его словам, в 2024 году в Беларуси было проведено 1522 полных цикла лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий за средства бюджета. Это привело к наступлению 576 беременностей.
Бесплатные попытки ЭКО сейчас возможны в двух клиниках Минска и в одной клинике Гомеля.
«Эффективность этой бесплатной попытки ЭКО в последние годы очень высокая, она варьируется от 38 до 42%», — отметил Иван Курилович.
Ранее Минтруда и соцзащиты также инициировал возможность проведения второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси (все подробности здесь).
С помощью ЭКО нередко рождаются двойни. Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю (здесь подробнее).
Кроме того, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрет (подробнее здесь).