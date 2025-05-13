Продлен арест кубанскому комику Артемию Останину

Ранее адвокат Останина заявила, что его били дубинками и электрошокером. По ее словам, перед заседанием о выборе меры пресечения, Останина отвезли в больницу, где медики диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы и проблемы с легкими. Блогер пожаловался на белорусских силовиков в российский СК.