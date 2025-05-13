Продлен арест кубанскому комику Артемию Останину, обвиняемому в разжигании ненависти, сообщает ТАСС.
Стендапер во время выступления позволил себе шутить над инвалидами, потерявшими ноги в результате разрыва мины. В марте его задержали в Минске при попытке улететь в третьи страны.
Останин был арестован 19 марта, обжаловал это решение в апелляции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения.
Ранее адвокат Останина заявила, что его били дубинками и электрошокером. По ее словам, перед заседанием о выборе меры пресечения, Останина отвезли в больницу, где медики диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы и проблемы с легкими. Блогер пожаловался на белорусских силовиков в российский СК.
В МВД Белоруссии прокомментировали обвинения в избиении комика Останина. В ведомстве объяснили, что при задержании и этапировании мужчины к нему не применяли никакой физической силы и других недозволенных методов.