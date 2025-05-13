Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В объектив виедокамеры попал момент кражи велосипеда у курьера

Мужчина признался в хищении ради велопрогулки по городу.

Источник: Комсомольская правда

20-летний доставщик онлайн-заказов рассказал в полиции, что у него похитили велосипед. Транспорт стоял без присмотра рядом с одним из жилых домов. Задержанный подозреваемый признался, что совершил кражу для быстрого передвижения по городу. Об этом сообщили 12 мая в УМВД региона.

«Молодой человек приехал на улицу Степанца, откуда поступил заказ, оставил свое средство передвижения непристегнутым у подъезда на несколько минут. Для похитителя этого времени оказалось достаточно. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер наблюдения, зафиксировавших момент преступления. В течение часа задержали подозреваемого на улице Лукашевича», — поделилось подробностями ведомство.

В отделе полиции 32-летний житель Нижнеомского района признался в содеянном: «Увидел велик и взял прокатиться. Готов понести наказание. Я уже был ранее судим за кражу и поджог».

Мужчина добавил, что в областной центр приехал с целью трудоустройства и решил, что чужой велосипед поможет ему быстрее передвигаться и скорее найти работу.

Колесный транспорт вернули его владельцу, а в отношении фигуранта завели уголовное дело по статье № 158.