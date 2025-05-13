В объектив виедокамеры попал момент кражи велосипеда у курьера

20-летний доставщик онлайн-заказов рассказал в полиции, что у него похитили велосипед. Транспорт стоял без присмотра рядом с одним из жилых домов. Задержанный подозреваемый признался, что совершил кражу для быстрого передвижения по городу. Об этом сообщили 12 мая в УМВД региона.