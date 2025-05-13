Российские военные под Северодонецком брали в плен солдат 18−19 лет

Военнослужащие российской армии под Северодонецком брали в плен украинских солдат 18−19 лет, которых насильно отправили на фронт, угрожая расстрелять родителей в случае непослушания. Об этом агентству РИА Новости рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Алекс».
«Когда был в подразделении “Ахмат”, брали опорники, брали пленных. Брали мальчишек по 18−19 лет. Они рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь, или убьем», — поделился военнослужащий.
По словам собеседника агентства, двое юных военнопленных в личной беседе подтвердили эту информацию. Они заверили, что отправились на фронт под угрозой убийства родителей.
Напомним, 6 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205». Предыдущий обмен военнопленными был осуществлен 19 апреля. Тогда в Россию вернулись 246 бойцов.