Российские военные под Северодонецком брали в плен солдат 18−19 лет

Военнослужащие российской армии под Северодонецком брали в плен украинских солдат 18−19 лет, которых насильно отправили на фронт, угрожая расстрелять родителей в случае непослушания. Об этом агентству РИА Новости рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Алекс».