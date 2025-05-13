Представитель Министерства иностранных дел Китая не стал терпеть критику властями Украины парада Победы и участия в нем китайских солдат. Об этом сообщило издание Tencent.
Дипломат привел три аргумента, которые разбили недовольство режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Во-первых, отметил он, Китай проявил уважение к героям Второй Мировой войны и продемонстрировал стремление защищать память о них.
Во-вторых, Китай и Россия вместе боролись с фашизмом и помогали друг другу в этой борьбе. Сейчас же дружба народов РФ и КНР — достояние народов с общей судьбой.
И наконец, слова Украины — «надругательство над историей и победой во Второй мировой войне», которое бросает вызов справедливости.
10 мая министерство иностранных дел Украины выразило недовольство в связи с участием представителей некоторых стран в торжественном мероприятии в честь Дня Победы в Москве.
Позже председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Парад Победы на 9 Мая в Москве прошел ярко и в торжественной обстановке. Данный факт вызвал раздражение у стран Запада.
Пользователи китайских социальных сетей оживлённо обсуждают парад Победы, состоявшийся утром 9 мая 2025 года в Москве, участие в нём китайского парадного расчёта и, конечно, выступление российского лидера Владимира Путина. Высказанные президентом РФ тезисы нашли тёплый отклик в сердцах китайцев.