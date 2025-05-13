Почти полсотни улиц Краснодара оставят без электричества 13 мая

С 13:00 до 17:00 подача электричества ограничит по следующим адресам: ул. Братьев Игнатовых, 74, 76, 63; ул. Кубанонабережная, 274; ул. Фрунзе, 117, 105, 137, 158, 107; ул. Длинная, 79, 71.



А с 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию в домах, расположенных на улицах: ул. Красных партизан, 36, 16; ул. Северная, 225, 454, 428; ул. Рашпилевская, 61, 57/1, 57; ул. Гоголя, 56/1, 64, 59, 61/5, 63, 53; ул. Гимназическая, 59, 65, 61, 93, 97; ул. Красная, 43, 55, 41, 43, 45, 57; ул. Кубанская, 57; ул. Почтовое отделение, 56; ул. Тюляева, 15, 11, 15/а, 13; ул. Железнодорожная, 19; ул. Восточная, 26; ул. Вавилова, 17; ул. Красных партизан, 6/5, 6, 217, 6/2, 6/20; ул. Придорожная, 45; ул. Березовая, 36, 9; ул. Кирпильская, 15; ул. Лесопосадочная, 5; ул. Батуринская, 41; ул. Троицкая, 65, 56, 5, 34; ул. Тувинская, 13, 11; ул. Должанская, 22/1, 9/1; ул. Цветочная, 161; ул. Средняя, 82/а, 81/3; ул. Цветная, 41; ул. 1-я Первомайская, 37; ул. Звездный пер., 3; ул. Апшеронская, 37; ул. Екатеринодарская, 10; ул. Семеновская, 43, 39; ул. Геодезическая, 28; ул. Домбайская, 31; ул. Центральная, 222; ул. Яснополянская, 9, 13; ул. Оренбургская, 1/1; ул. Московская, 133; ул. Макаренко, 2, 11; ул. Ушакова, 15; ул. Седина, 50, 58, 58/а; ул. Янковского, 15, 30; ул. Леваневского, 15; ул. Базовская, 186!;ул. Серова, 50; ул. Украинская, 45, 47, 35; ул. Крупской 2 пр., 12.