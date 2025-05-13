Марочко: российская армия расширяет плацдарм в Харьковской области

Армия России расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, за прошедшие сутки ВС РФ улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, а также Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка.
Марочко подчеркнул, что российские силы расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км, и положительная динамика продолжает развиваться.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Киеве и Одесской области.
Отмечалось также, что подразделения ракетных войск группировки «Запад» двумя ударами с применением РСЗО «Торнадо-С» ликвидировали более 80 военнослужащих ВСУ и уничтожили порядка 10 единиц техники.