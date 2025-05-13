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Марочко: российская армия расширяет плацдарм в Харьковской области

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о расширении российскими ВС двуреченского плацдарма в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Армия России расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшие сутки ВС РФ улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, а также Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка.

Марочко подчеркнул, что российские силы расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км, и положительная динамика продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Киеве и Одесской области.

Отмечалось также, что подразделения ракетных войск группировки «Запад» двумя ударами с применением РСЗО «Торнадо-С» ликвидировали более 80 военнослужащих ВСУ и уничтожили порядка 10 единиц техники.