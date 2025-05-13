Фестиваль для бездомных собак пройдет в Екатеринбурге

С 12:00 до 16:00 на сцене Саундпарка выступят кинологи, канистерапевты и психологи. Для детей и взрослых будут организованы различные мастер-классы и активности с участием собак, а также благотворительная ярмарка в пользу подопечных фонда. Главными участниками фестиваля, как и всегда, станут животные фонда — около 60 кошек и собак, которые будут знакомиться с гостями, чтобы найти новый дом.