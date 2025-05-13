Фестиваль для бездомных собак пройдет в Екатеринбурге

В ближайшую субботу, 17 мая, в ЦПКиО Екатеринбурга благотворительный фонд «ЗООзащита» открывает новый сезон традиционных семейных фестивалей «Дорога домой». Желающие смогут познакомиться с питомцами из приюта и взять себе домой нового друга.
С 12:00 до 16:00 на сцене Саундпарка выступят кинологи, канистерапевты и психологи. Для детей и взрослых будут организованы различные мастер-классы и активности с участием собак, а также благотворительная ярмарка в пользу подопечных фонда. Главными участниками фестиваля, как и всегда, станут животные фонда — около 60 кошек и собак, которые будут знакомиться с гостями, чтобы найти новый дом.
Партнеры фестиваля также подготовили для гостей разнообразные активности и приятные сюрпризы. Например, дог-клуб «Фаунвиль» проведет открытые занятия по спортивным дисциплинам для собак «Ноузворк» и «Фрисби». Канистерапевты из организации «Краски жизни» расскажут о том, как собаки помогают в лечении. А педагоги частной школы «Отличники» научат детей создавать игрушки.
Мастерская be_loved_pet изготовит на фестивале адресники для домашних животных, а часть средств будет пожертвована животным фонда. Мастерицы из «ШерсТЕАМ» проведут мастер-класс по валянию из шерсти собак. Фонд «ЗООзащита» также нуждается в помощи для своих подопечных. Гости фестиваля могут оставить корм, амуницию и лекарства для животных в специальных корзинах. Все это можно будет приобрести прямо на месте — на торговой точке магазина «Заповедник».
Мероприятие состоится в субботу, 17 мая, в 12:00. Вход свободный.