Высоко, опасно, но на километр ближе — дети «Изумрудного» ходят в школу по бездорожью

Речь идёт о жилом комплексе «Изумрудный», который представляет собой отдельный микрорайон, но своей школы там нет и пока не предвидится. Ближайшая школа — МБОУ СОШ № 82 в многострадальной Снеговой Пади. Пешеходный путь — по дороге, не имеющей пешеходной инфраструктуры, затем — вдоль трассы через промзону. Можно покинуть микрорайон «Изумрудный» на маршрутке и совершить пересадку на любой автобус, следующий в Снеговую Падь, но маршрутка ходит очень эпизодически, да и автобусы, курсирующие через Снеговую Падь, тоже регулярностью рейсов не слишком радуют. Выход — спускаться через лес.