Высоко, опасно, но на километр ближе — дети «Изумрудного» ходят в школу по бездорожью

Речь идёт о жилом комплексе «Изумрудный», который представляет собой отдельный микрорайон, но своей школы там нет и пока не предвидится. Ближайшая школа — МБОУ СОШ № 82 в многострадальной Снеговой Пади. Пешеходный путь — по дороге, не имеющей пешеходной инфраструктуры, затем — вдоль трассы через промзону. Можно покинуть микрорайон «Изумрудный» на маршрутке и совершить пересадку на любой автобус, следующий в Снеговую Падь, но маршрутка ходит очень эпизодически, да и автобусы, курсирующие через Снеговую Падь, тоже регулярностью рейсов не слишком радуют. Выход — спускаться через лес.
«Народная тропа» в школу имеет даже небольшое благоустройство — очевидно, выполненное местными активистами. Это верёвка, натянутая между деревьями в качестве перил, и выложенная из каких-то обломков лестница на особо крутом уклоне. (А вот перил там уже нет.) Высоко и небезопасно, но экономит отважным школьникам более километра пути.
Жители Снеговой Пади уже запустили петицию об остановке бесконтрольной застройки своего микрорайона и прилегающих к нему участков. А «серийный концессионер» Сергей Неверов, оставивший их без новой общеобразовательной школы и спортивного комплекса, а также провернувший концессионные аферы в Забайкалье и Хабаровском крае, обманув регионы суммарно на 877 миллионов рублей, приговорён к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Для сравнения: экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку назначили 12 лет строгого режима за взятки, сумма которых чуть-чуть не дотянула до 40 миллионов рублей. Изначально суд приговорил чиновника к 16,5 годам лишения свободы, но приговор удалось смягчить.