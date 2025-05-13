Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в России

Показы прошли в городах Калуга и Истра.
Со 2 по 9 мая юным российским театралам представили спектакли «Озорник» по повести узбекского писателя, поэта и публициста Гафура Гуляма, где используют приемы, характерные для площадного театра масхарабозов, — комических актеров (как скоморохи на Руси) и «Дар возлюбленной Принцессе» по мотивам народной сказки «Орзиджан и Камбарджан», который относится к так называемым «парадоксальным», или «умным» сказкам.
Взрослой аудитории показали премьерный спектакль этого сезона «Казбек: судьба героя».
Он основан на биографии Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева, уроженца Ферганской области, участника Великой Отечественной войны и партизанского движения в Белоруссии на территориях Могилевской и Витебской областей, командира отделения разведки 5-го отряда партизанской бригады «Чекист». «Казбек» — это его партизанская кличка.
Артисты Молодежного театра Узбекистана рассказали вдохновляющую историю о мужестве, чести и преданности Родине, приуроченную к юбилею Великой Победы. Постановка прошла с большим успехом: зрители тепло принимали каждую сцену, сопереживали герою. Атмосфера была по-настоящему душевной, наполненной эмоциями и искренними аплодисментами.