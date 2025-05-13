Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в России

Со 2 по 9 мая юным российским театралам представили спектакли «Озорник» по повести узбекского писателя, поэта и публициста Гафура Гуляма, где используют приемы, характерные для площадного театра масхарабозов, — комических актеров (как скоморохи на Руси) и «Дар возлюбленной Принцессе» по мотивам народной сказки «Орзиджан и Камбарджан», который относится к так называемым «парадоксальным», или «умным» сказкам.