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Кабмин опубликовал список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях

В российском правительстве опубликовали список диких животных, которых запрещается содержать в домашних условиях. Соответствующая информация следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

В российском правительстве опубликовали список диких животных, которых запрещается содержать в домашних условиях. Соответствующая информация следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, запрет накладывается на змей (кобр, тайпанов и питонов), ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. В последнем случае размер панциря животного не должен быть больше 30 сантиметров.

Кроме того, дома нельзя содержать крокодилов и некоторые виды рыб. Всего документ содержит 121 позицию.

При этом самым большим по объему классом запрещенных животных является млекопитающие. В него вошли лисы, медведи, волки, слоны, носороги, бегемоты, ягуары, львы, гиены, приматы и дикобразы.

Кроме того, в качестве домашнего животного не получится завести страуса, пеликана, пингвина, сову и ядовитых пауков, передает ТАСС.

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