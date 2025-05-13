В Новосибирске автобус № 99 временно изменил маршрут из-за ремонта теплотрассы

Пассажирам автобусного маршрута № 99 в Новосибирске следует быть внимательными: схема движения временно скорректирована из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
— Ограничения связаны с работами ООО «НТСК» и продлятся до 30 мая. На этот период проезжая часть улицы Блюхера в районе здания № 21, корпус 2 сужается на семь метров. Сужение происходит по четной стороне улицы Космической вплоть до трамвайных путей, — добавили в пресс-службе.
В связи с этим, на время производства работ автобус № 99, следующий в прямом направлении, будет объезжать закрытый участок по следующей схеме: улица Космическая, далее проспект Карла Маркса, затем улица Геодезическая, после чего вернется на действующий маршрут.