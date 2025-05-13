Председателя сельскохозяйственного кооператива осудят в Башкирии за хищение 600 тысяч рублей из госбюджета

Согласно версии следствия, в период с 2021 по 2023 год мужчина подавал в региональное Министерство сельского хозяйства заявки на получение субсидий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В документах он указал недостоверные сведения о расходах на приобретение оборудования. На основании этих данных кооператив получил из казны почти 600 тысяч рублей, чем был причинен ущерб министерству.