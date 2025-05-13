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Председателя сельскохозяйственного кооператива осудят в Башкирии за хищение 600 тысяч рублей из госбюджета

В Башкирии глава сельхозкооператива похитил 600 тысяч рублей субсидий.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе Башкирии предстанет перед судом председатель сельскохозяйственного кооператива «Заря», которого обвиняют в мошенничестве при реализации национального проекта. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, в период с 2021 по 2023 год мужчина подавал в региональное Министерство сельского хозяйства заявки на получение субсидий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В документах он указал недостоверные сведения о расходах на приобретение оборудования. На основании этих данных кооператив получил из казны почти 600 тысяч рублей, чем был причинен ущерб министерству.

Обвиняемый признал вину и вернул деньги. Возбужденное против него уголовное дело передано в Караидельский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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