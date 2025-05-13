Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26−27 июня

Кроме того, финансирование расходов на организацию и проведение этого мероприятия также решено осуществлять за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, а также средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете дипломатическому ведомству республики на финансирование «прочих вопросов, связанных с международной деятельностью», а также из иных источников, которые не запрещены белорусским законодательством.