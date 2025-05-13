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Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26−27 июня

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Евразийский экономический форум пройдет в белорусской столице 26—27 июня этого года, это предусмотрено постановлением Совмина № 256 от 8 мая, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

«Определить датами проведения форума — 26—27 июня 2025 года; площадку для проведения форума — Минский международный выставочный центр», — говорится в правительственном постановлении.

Согласно документу, белорусское министерство иностранных дел будет распорядителем бюджетных средств, которые будут выделены в текущем году из республиканского бюджета на проведение этого форума.

При этом Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен будет оператором форума, а также получателем денег на его организацию и проведение.

Кроме того, финансирование расходов на организацию и проведение этого мероприятия также решено осуществлять за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, а также средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете дипломатическому ведомству республики на финансирование «прочих вопросов, связанных с международной деятельностью», а также из иных источников, которые не запрещены белорусским законодательством.

О том, что в Международном выставочном центре планируется в июне этого года провести Евразийский экономический форум, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии открытия центра.

Как отметил глава государства, при строительстве центра применялись передовые решения и лучший мировой опыт. Он отвечает всем современным требованиям, которые предъявляются к таким объектам.

Главная тема форма.

По информации Евразийской экономической комиссии, главная тема IV Евразийского экономического форума — «Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы».

Мероприятие состоится в рамках председательства Беларусь в органах Евразийского экономического союза в 2025 году и будет приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.

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