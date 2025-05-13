Новая вакцина от аллергии на кошек частично подавляет реакцию на аллергены собак

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Доклинические исследования новой рекомбинантной вакцины от аллергии на кошек показали ее эффективность в подавлении реакции у испытуемых животных на основной аллерген собак и аллерген лошадей, что расширяет возможность ее использования. Разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
«Оказалось, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1. Это расширяет возможности применения вакцины», — говорится в сообщении.
По данным университета, доклиническое тестирование иммуногенности и эффективности проводилось на кроликах. По итогам эксперимента выяснилось, что вакцина вызывает выработку антител, которые блокировали до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на кошачьи аллергены, при этом другие уже существующие препараты показали значительно более слабый эффект. Кроме того, для достижения результата потребовалось всего две инъекции новой вакцины вместо 6−15 у существующих препаратов.
Там уточнили, что разработанная рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек лишена недостатков экстрактных вакцин, для которых аллергены выделяют непосредственно из шерсти кошки.
Как пояснил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и лабораторией иммунопатологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов, чьи слова приводит пресс-служба, в таких препаратах сложно соблюсти необходимую дозировку аллергена, также они не охватывают весь спектр аллергенных белков, требуют многократного введения препарата и могут вызывать аллергические побочные эффекты.
Аллергия на кошек — одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевые аллергены выделяются слюнными и сальными железами кошки.