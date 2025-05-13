Новая вакцина от аллергии на кошек частично подавляет реакцию на аллергены собак

По данным университета, доклиническое тестирование иммуногенности и эффективности проводилось на кроликах. По итогам эксперимента выяснилось, что вакцина вызывает выработку антител, которые блокировали до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на кошачьи аллергены, при этом другие уже существующие препараты показали значительно более слабый эффект. Кроме того, для достижения результата потребовалось всего две инъекции новой вакцины вместо 6−15 у существующих препаратов.