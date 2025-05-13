Вторник будет темным: В Кишиневе отключают электроэнергию — рассказываем кто проведет весь день без света

В трёх столичных секторах ожидаются отключения света.
«Premier Energy Distribution» сообщает, что сегодня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Ботаника:
ул. Мунчешть, 804, 806, 806/2, 808, 810, 810/2, 812, 814, Салкымилор, 22/3, Гр. Ботаникэ, 999 — с 08:50 до 17:00.
Буюканы:
ул. Алба-Юлия, 75, A. Маринеску, 28 — с 11:10 до 17:00.
Ул. Рошиорь, 68, 68A — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
ул. Соколень, 21, 21/1 — с 09:30 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
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