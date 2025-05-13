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Стало известно, где в Самаре заработали 27 общественных туалетов

В областной столице начал свою работу ряд общественных туалетов.

Об этом стало известно от департамента городского хозяйства и экологии.

Ответ поступил в связи с жалобами жителей. Самарцы сокрушались, что в общественных пространствах вовсе нет туалетов.

Публикуем список объектов, которые каждый горожанин сможет посетить при необходимости:

Стационарные туалеты расположены:

— Сквер Высоцкого;

— Набережная;

— Улица Маяковского;

— Струковский сад;

— Парк Гагарина;

— Парк Молодёжный.

Модульные павильоны установлены:

— Набережная (1 модуль на 6 кабин);

— Набережная р. Волга в районе бассейна ЦСК ВВС (2 модуля на 2 кабины);

— Набережная р. Волга в районе ул. Ленинградской (1 модуль на 2 кабины);

— Сквер им. А. С. Пушкина (1 модуль на 2 кабины);

— Площадь Куйбышева (1 модуль на 2 кабины);

— Парк «Победы» (2 модуля на 2 кабины);

— Струковский сад (3 модуля на 2 кабины);

— Парк «50 лет Октября» (1 модуль на 6 кабин);

— Сквер на пр. Ленина (1 модуль на 3 кабины, расположен в районе ул. Первомайская);

— Сквер Вертолётная площадка (2 модуля на 2 кабины);

— Ерик-парк (1 модуль на 3 кабины);

— Парк «Молодёжный» (1 модуль на 2 кабины);

— Парк «Воронежские озёра» (1 модуль на 2 кабины);

— Парк «Дружбы» (1 модуль на 2 кабины, летний).

Туалеты работают каждый день с 09:00 до 22:00.

На набережной приватизируют участок всего за 1,25 млн рублей.