Стало известно, где в Самаре заработали 27 общественных туалетов

Об этом стало известно от департамента городского хозяйства и экологии.
Ответ поступил в связи с жалобами жителей. Самарцы сокрушались, что в общественных пространствах вовсе нет туалетов.
Публикуем список объектов, которые каждый горожанин сможет посетить при необходимости:
Стационарные туалеты расположены:
— Сквер Высоцкого;
— Набережная;
— Улица Маяковского;
— Струковский сад;
— Парк Гагарина;
— Парк Молодёжный.
Модульные павильоны установлены:
— Набережная (1 модуль на 6 кабин);
— Набережная р. Волга в районе бассейна ЦСК ВВС (2 модуля на 2 кабины);
— Набережная р. Волга в районе ул. Ленинградской (1 модуль на 2 кабины);
— Сквер им. А. С. Пушкина (1 модуль на 2 кабины);
— Площадь Куйбышева (1 модуль на 2 кабины);
— Парк «Победы» (2 модуля на 2 кабины);
— Струковский сад (3 модуля на 2 кабины);
— Парк «50 лет Октября» (1 модуль на 6 кабин);
— Сквер на пр. Ленина (1 модуль на 3 кабины, расположен в районе ул. Первомайская);
— Сквер Вертолётная площадка (2 модуля на 2 кабины);
— Ерик-парк (1 модуль на 3 кабины);
— Парк «Молодёжный» (1 модуль на 2 кабины);
— Парк «Воронежские озёра» (1 модуль на 2 кабины);
— Парк «Дружбы» (1 модуль на 2 кабины, летний).
Туалеты работают каждый день с 09:00 до 22:00.
На набережной приватизируют участок всего за 1,25 млн рублей.