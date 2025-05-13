Мэр Уфы в третий раз стал счастливым отцом

Напомним, у 35-летнего градоначальника уже есть два сына. Теперь он стал многодетным отцом. Радостную новость «Башинформу» подтвердили в администрации города.
«Башинформ» присоединяется к поздравлениям и желает всей семье здоровья и благополучия!
В семье мэра Уфы Ратмира Мавлиева — пополнение. На днях Влада и Ратмир Мавлиевы стали счастливыми родителями дочки.
Напомним, у 35-летнего градоначальника уже есть два сына. Теперь он стал многодетным отцом. Радостную новость «Башинформу» подтвердили в администрации города.
«Башинформ» присоединяется к поздравлениям и желает всей семье здоровья и благополучия!