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400 единиц автохлама с минских стоянок пойдет в утиль, если не найдутся хозяева

На придомовых автостоянках Минска занимают дефицитные места около 400 неэксплуатируемых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

На придомовых автостоянках Минска занимают дефицитные места около 400 неэксплуатируемых автомобилей, которые фактически являются автохламом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на гендиректора организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова.

«Бывают случаи, когда люди даже не в курсе, что являются их владельцами. Информация о всех этих автомобилях размещена на нашем сайте. Собственник может забрать свое транспортное средство в течение трех месяцев», — отметил специалист.

Если же по истечении трех месяцев владелец авто не предпринимает ничего, то суд принимает решение отдать автохлам в собственность администрации района и утилизировать.

Собственнику авто «не на колесах» готово помочь предприятие «Белвторресурсы», работники которого не только приедут и заберут автомобиль, но и даже заплатят деньги. Владельцу необходимо будет только сдать номера и техпаспорт в ГАИ и снять машину с учета.

Кстати, вот десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом (здесь подробнее).

Кроме того, Минтранс Беларуси заявил, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки (все подробности здесь).

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