400 единиц автохлама с минских стоянок пойдет в утиль, если не найдутся хозяева

На придомовых автостоянках Минска занимают дефицитные места около 400 неэксплуатируемых автомобилей, которые фактически являются автохламом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на гендиректора организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова.
«Бывают случаи, когда люди даже не в курсе, что являются их владельцами. Информация о всех этих автомобилях размещена на нашем сайте. Собственник может забрать свое транспортное средство в течение трех месяцев», — отметил специалист.
Если же по истечении трех месяцев владелец авто не предпринимает ничего, то суд принимает решение отдать автохлам в собственность администрации района и утилизировать.
Собственнику авто «не на колесах» готово помочь предприятие «Белвторресурсы», работники которого не только приедут и заберут автомобиль, но и даже заплатят деньги. Владельцу необходимо будет только сдать номера и техпаспорт в ГАИ и снять машину с учета.
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