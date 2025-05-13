В Госдуме предложили обновить дизайн 100-рублевой купюры

По словам парламентария, на обратной стороне купюры образца 2022 года изображена карта России, на которой отсутствуют Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Гусев пояснил, что воссоединение этих регионов с Россией произошло 30 сентября 2022 года, тогда как банкнота была выпущена в обращение в июне того же года, что и стало причиной отсутствия изменений в дизайне.