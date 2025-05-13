В Госдуме предложили обновить дизайн 100-рублевой купюры

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил обновить дизайн 100-рублевой банкноты, направив соответствующее обращение в Центральный банк. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
По словам парламентария, на обратной стороне купюры образца 2022 года изображена карта России, на которой отсутствуют Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Гусев пояснил, что воссоединение этих регионов с Россией произошло 30 сентября 2022 года, тогда как банкнота была выпущена в обращение в июне того же года, что и стало причиной отсутствия изменений в дизайне.
— Мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат, — цитирует Гусева агентство.
До этого заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов заявил, что регулятор приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Он также уточнил, что в 2026 году начнется работа над купюрами номиналом 10 и 50 рублей.