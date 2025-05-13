Режим чрезвычайной ситуации введён в Хабаровском районе

На данный момент пожароопасный сезон в регионе действует в 35 лесничествах из 40, а в 12 муниципальных районах и округах края объявлен особый противопожарный режим. Это означает, что на этих территориях в лесной полосе категорически нельзя разводить огонь, жечь сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы. Штрафы за нарушения составляют до 60 тысяч рублей для физлиц и 2 млн для юрлиц.