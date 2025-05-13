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Режим чрезвычайной ситуации введён в Хабаровском районе

Причиной этого стали лесные пожары на территории муниципалитета.

Источник: МЧС РФ

Режим чрезвычайной ситуации ввели 11 мая в Хабаровском районе на муниципальном уровне. Виной всему нарушение особого противопожарного режима. Несмотря на запреты, жители региона продолжают сжигать старую траву на своих дачных участках и сельскохозяйственных территориях, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки края.

Для отслеживания и тушения возникающих пожаров задействована авиация. Ликвидацией очагов занимаются 143 человека с использованием 17 единиц техники.

На данный момент пожароопасный сезон в регионе действует в 35 лесничествах из 40, а в 12 муниципальных районах и округах края объявлен особый противопожарный режим. Это означает, что на этих территориях в лесной полосе категорически нельзя разводить огонь, жечь сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы. Штрафы за нарушения составляют до 60 тысяч рублей для физлиц и 2 млн для юрлиц.

За соблюдением этих ограничений тщательно следят лесные инспекторы. Усилено наземное и авиационное патрулирование, применяюся беспилотные летательные аппараты.