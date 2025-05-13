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В Жетысу убрали 1200 тонн мусора и высадили деревья

В городе Текели области Жетысу прошла экологическая акция «GreenSteppe» в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан». Мероприятие объединило молодежь региона и было направлено на формирование экологической культуры и повышение ответственности за сохранение окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат области Жетысу

Участники провели очистку популярных туристических зон и природных маршрутов города, уделив особое внимание местам массового отдыха. Инициативу поддержал Областной молодежный ресурсный центр.

Заместитель директора центра Арнай Ракымберлиулы подчеркнул:

Сегодня мы провели важное и значимое мероприятие. GreenSteppe — это не просто уборка территории, это вклад в формирование экологической ответственности у молодежи и улучшение экологической обстановки в целом.

С начала года в области Жетысу в рамках программы «Таза Қазақстан» проведены масштабные субботники и акции, в которых приняли участие более 17 тысяч человек. Было задействовано 295 единиц техники, вывезено 1 209 тонн мусора, очищено 132 парка и сквера, а также высажено свыше 17 тысяч саженцев деревьев.

Инициатором акции выступила КГУ «Jetisy jastary».