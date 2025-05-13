Уже 7,8 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 7,8 тысячи пострадавших от присасывания клещей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 14 человек, еще 36 человек — с подозрением на клещевой боррелиоз, сообщает региональный Роспотребнадзор.