Уже 7,8 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 7,8 тысячи пострадавших от присасывания клещей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 14 человек, еще 36 человек — с подозрением на клещевой боррелиоз, сообщает региональный Роспотребнадзор.
«Специалисты исследовали 5,3 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,94% проб, лайм-боррелиоза — в 39,9%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,5%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,9%», — уточнили в ведомстве.
По данным на 12 мая, акарицидными обработками на Среднем Урале охвачено почти 3 тысячи га.