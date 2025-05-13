ГК «Лада» сыграет за бронзу Суперлиги с «Астраханочкой» 17 и 24 мая

Первый матч пройдет на выезде, второй — дома, третий (если потребуется) вновь на юге страны, рассказали представители команды из Самарской области.
Тольяттинский коллектив в полуфинале уступил столичному ЦСКА по сумме двух встреч. Первая завершилась со счетом 29:33, вторая — с разницей в шесть очков — 31:37 (12+). «Астраханочка» проиграла ГК «Ростов-Дон» — 20:31 и 23:32 (12+).
Серия продлится до двух побед.
«При ничейном результате по окончании основного времени после 5-минутного отдыха назначается дополнительное продолжительностью два тайма по 5 минут с перерывом между ними в одну», — уточнили в «Ладе».
Далее, если в овертайме победителя выявить не удалось, проведут серию 7-метровых бросков.
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