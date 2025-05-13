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Торжественный бал выпускников пройдет в Хабаровске 28 июня

На мероприятии будут работать фотозоны.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Хабаровска приглашает выпускников, педагогов и родителей на ежегодный праздничный вечер, который состоится 28 июня в СЗК «Платинум Арена». Начало в 21:00. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В программе мероприятия — торжественная церемония награждения лучших выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также педагогов и родителей, внесших вклад в их успехи, театрализованное представление и концерт с участием творческих коллективов и интерактивные зоны — развлечения и фотозоны на первом и втором этажах арены.

Принять участие могут выпускники школ Хабаровска и районов края, педагоги и родители, а также представители краевых образовательных учреждений.

Место проведения: улица Дикопольцева, 12 («Платинум Арена»).

Последний звонок в этом году для выпускников школ Хабаровского края прозвенит 24 мая.