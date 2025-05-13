Торжественный бал выпускников пройдет в Хабаровске 28 июня

В программе мероприятия — торжественная церемония награждения лучших выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также педагогов и родителей, внесших вклад в их успехи, театрализованное представление и концерт с участием творческих коллективов и интерактивные зоны — развлечения и фотозоны на первом и втором этажах арены.