Сезон отключений горячей воды в Челябинске начнётся с 20 мая

Опрессовка — одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Её задача — выявить слабые места на теплотрассах, чтобы оперативно устранить их до начала отопительного сезона. Если не ремонтировать эти участки, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях. Испытания и ремонты запланированы на лето, чтобы жителям было легче перенести вынужденные отключения горячей воды.