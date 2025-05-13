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Сезон отключений горячей воды в Челябинске начнётся с 20 мая

Уже в следующий вторник, 20 мая, в Челябинске стартует первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Под двухнедельное отключение горячей воды в этот раз попадут 1138 жилых многоквартирных домов и 176 учреждений социальной сферы во всех районах города.

Источник: Pchela.News

Как предупредили в мэрии, первый этап опрессовок продлится до 3 июня включительно. Перечень домов, попадающих под отключение, размещён на сайте администрации города Cheladmin.gov74.ru.

Параллельно без горячей воды из-за гидравлических испытаний останутся дома, которые обслуживают локальные источники теплоснабжения. В мае такие работы проведут на четырёх котельных. Список домов, которые они обслуживают, можно найти по ссылке.

Максимальный срок отключения ресурса — две недели, — отметили в управлении ЖКХ администрации Челябинска. — В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Опрессовка — одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Её задача — выявить слабые места на теплотрассах, чтобы оперативно устранить их до начала отопительного сезона. Если не ремонтировать эти участки, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях. Испытания и ремонты запланированы на лето, чтобы жителям было легче перенести вынужденные отключения горячей воды.