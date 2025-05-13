Сезон отключений горячей воды в Челябинске начнётся с 20 мая

Как предупредили в мэрии, первый этап опрессовок продлится до 3 июня включительно. Перечень домов, попадающих под отключение, размещён на сайте администрации города Cheladmin.gov74.ru.
Параллельно без горячей воды из-за гидравлических испытаний останутся дома, которые обслуживают локальные источники теплоснабжения. В мае такие работы проведут на четырёх котельных. Список домов, которые они обслуживают, можно найти по ссылке.
Максимальный срок отключения ресурса — две недели, — отметили в управлении ЖКХ администрации Челябинска. — В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.
Опрессовка — одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Её задача — выявить слабые места на теплотрассах, чтобы оперативно устранить их до начала отопительного сезона. Если не ремонтировать эти участки, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях. Испытания и ремонты запланированы на лето, чтобы жителям было легче перенести вынужденные отключения горячей воды.