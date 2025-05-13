В Аларском районе сгорел дотла детский сад «Родничок»

В деревне Отрадная Аларского района полностью сгорел детский сад «Родничок». Пожар начался глубокой ночью в заброшенном фельдшерском пункте, расположенном под одной крышей с дошкольным учреждением. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, огонь мгновенно охватил деревянное здание 1990 года постройки.