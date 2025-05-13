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В Аларском районе сгорел дотла детский сад «Родничок»

Пожарные три часа тушили детсад, но спасти строение не удалось.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Отрадная Аларского района полностью сгорел детский сад «Родничок». Пожар начался глубокой ночью в заброшенном фельдшерском пункте, расположенном под одной крышей с дошкольным учреждением. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, огонь мгновенно охватил деревянное здание 1990 года постройки.

Три часа пожарные героически боролись с пламенем, но спасти садик не удалось — он выгорел полностью. Чудом обошлось без жертв.

— Детский сад посещало 11 детей, здание было рассчитано на 15. Сейчас наша с администрацией района первоочередная задача — организовать для ребят дальнейший образовательный процесс, — написал глава региона.

Основной вариант — перевести детей в садик соседнего села Иваническое, расположенного в пяти километрах. Однако главный вопрос — организация ежедневного транспорта для малышей. Для его решения в деревню приедет министр образования региона.