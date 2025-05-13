Почему утки оккупировали Екатеринбург — объяснение орнитолога

По ее словам, не только утки, но и некоторые другие птицы в разных частях мира отказываются от дальних перелетов и начинают оставаться в городах круглый год, в том числе гуси, чайки, лебеди, дрозды. Они переходят к городскому образу жизни, утверждает ученый. Для птиц это не плохо и не хорошо. Их численность не сокращается, продолжительность жизни тоже. А вот на состоянии городских водоемов зачастую избыток птиц может сказываеться отрицательно.