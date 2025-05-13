Почему утки оккупировали Екатеринбург — объяснение орнитолога

«Конечно, уток привлекает избыток еды в городе. Птицы освоили город, потому что здесь хватает пищи. Весной у них вырастает активность, и они чаще передвигаются, ищут подходящие места для гнездования. Утки могут гнездиться вдалеке от водоемов, на городских газонах, во дворах, на крышах, в старых вороньих и сорочьих гнездах», — отметила Садыкова.
Она пояснила, что некоторые птицы перестали быть перелетными, так как им хватает пищи круглогодично. В холодное время года их нередко подкармливают сами горожане.
"Есть два основных механизма, регулирующих миграционное поведение птиц. Внутренний и внешний. С одной стороны, изменения длины светового дня влияет на выработку определенных гормонов, которые весной заставляют птиц начинать перемещаться в поисках пищи и подходящих мест для гнездования, а осенью — собираться в стаи и откармливаться, а потом улетать.
С другой — миграции зависят от того, хватает ли птицам пищи там, где они в данный момент находятся. Если еда не заканчивается, то миграция проявляется не в дальних перемещениях, а в локальных, например в пределах города", — говорит эксперт.
По ее словам, не только утки, но и некоторые другие птицы в разных частях мира отказываются от дальних перелетов и начинают оставаться в городах круглый год, в том числе гуси, чайки, лебеди, дрозды. Они переходят к городскому образу жизни, утверждает ученый. Для птиц это не плохо и не хорошо. Их численность не сокращается, продолжительность жизни тоже. А вот на состоянии городских водоемов зачастую избыток птиц может сказываеться отрицательно.
«Излишняя концентрация птиц в одном месте для водоемов — это не очень хорошо. В тех местах, где искусственно создаются места очень высокой плотности уток, происходит загрязнение водоемов, рост инфекций, цветение водорослей. А если зацветут ядовитые сине-зеленые водоросли, то могут и сами утки отравиться и погибнуть», — подчеркнула Садыкова.
Она развеяла миф о том, что хлеб однозначно вреден для уток. По ее словам, зимой для птиц он безопасен и хорошо подходит для подкормки в морозы. Эксперт отметила, что он легко усваивается и содержит много калорий, которые помогают птицам сохранять тепло. А вот летом, отмечает Садыкова, хлеб птицам не нужен, так как они в это время должны питаться белком.
«Летом утки должны питаться планктоном, микроскопическими растениями и животными. Им нужен белок, чтобы птенцы нормально развивались. Избыток хлеба в теплое время года может привести к нарушению в развитии птенцов, а также проблемам с оперением у взрослых птиц», — объяснила орнитолог.