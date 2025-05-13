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МИД Китая ответил на критику парада Победы Украиной

Один из представителей китайского МИД жестко ответил на критику со стороны Киева по поводу участия в параде Победы солдат из Китая. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Tencent.

Один из представителей китайского МИД жестко ответил на критику со стороны Киева по поводу участия в параде Победы солдат из Китая. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Tencent.

Так, дипломат привел три аргумента, которые подтвердили необходимость присутствия китайских солдат на торжественном мероприятии. В качестве первого довода он назвал проявление уважения к героям Второй мировой войны. Помимо этого, в МИД КНР выразили желание защищать память о бойцах, которые противостояли фашизму.

Второй аргумент основан на взаимосвязи между Россией и Китаем — две страны вместе боролись во времена войны и поддерживали друг друга. Дипломат отметил, что дружеские отношения двух государств являются достоянием народов.

Третий аргумент — заявление Украины является «надругательством над историей и победой во Второй мировой войне» и бросает вызов справедливости, передают в издании.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин ранее отметил, что Китай и Россия будут совместно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне.

10 мая Си Цзиньпин завершил официальный визит в РФ, приуроченный к 80-летней годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, и улетел в Пекин. Он посетил Москву с 7 по 10 мая.