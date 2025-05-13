МИД Китая ответил на критику парада Победы Украиной

Так, дипломат привел три аргумента, которые подтвердили необходимость присутствия китайских солдат на торжественном мероприятии. В качестве первого довода он назвал проявление уважения к героям Второй мировой войны. Помимо этого, в МИД КНР выразили желание защищать память о бойцах, которые противостояли фашизму.