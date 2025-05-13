В РФ не ограничат время нахождения на борту при внеплановой посадке

Росавиация не будет регламентировать время нахождения пассажиров на борту в случае внеплановой посадки на запасном аэродроме, рассказал ТАСС руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Он подчеркнул, что сейчас решение о высадке пассажиров из самолета принимает командир воздушного судна исходя из обстановки. Ядров отметил, что ситуации, по которым борт ушел на запасную площадку могут быть разные — от сложных метеорологических условий до ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту, куда изначально направлялся лайнер.
«Могут быть такие ситуации, когда запасной аэродром принимает в короткий период времени большое количество воздушных судов. Если всех пассажиров в этом случае переместить в терминал, его пропускной способности для комфортного размещения людей может попросту не хватить», — объяснил глава Росавиации.
Он привел в пример недавние ограничения в Подмосковье. Десятки рейсов были перенаправлены в Пулково. Если бы тогда всех пассажиров разместили в основной авиагавани, терминал бы объективно не справился с таким потоком, уточнил Ядров.
Напомним, в нескольких российских аэропортах 6 и 7 мая, в том числе и столичных, вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов в целях безопасности. К 9 мая ситуация стабилизировалась.
Ранее стало известно, авиакомпании Турции будут штрафовать встающих с места до остановки самолета.