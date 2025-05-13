В РФ не ограничат время нахождения на борту при внеплановой посадке

Он подчеркнул, что сейчас решение о высадке пассажиров из самолета принимает командир воздушного судна исходя из обстановки. Ядров отметил, что ситуации, по которым борт ушел на запасную площадку могут быть разные — от сложных метеорологических условий до ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту, куда изначально направлялся лайнер.