ВСУ несут серьезные потери у Беловод, Локни, Водолаг Сумской области

Украинские войска несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации собеседника агентства, российские военнослужащие продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.
«В настоящее время наиболее активные боевые действия ведутся в районах сел Беловоды, Локня и Водолаги. Противник несет колоссальные потери, однако постоянно закидывает новое пушечное мясо», — поделился представитель силовых структур.
Как отметил собеседник, в начале мая ВС РФ уничтожили подразделение Чопского погранотряда, усиленного силами 5-го погранотряда Украины. Он также добавил, что попытки украинских боевиков провести контратаки заканчиваются неудачами, при первых значительных потерях ВСУ отходят к обороне.