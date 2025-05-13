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ВСУ несут серьезные потери у Беловод, Локни, Водолаг Сумской области

По информации российских силовиков, бойцы группировки «Север» продолжают наступательные действия.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, российские военнослужащие продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.

«В настоящее время наиболее активные боевые действия ведутся в районах сел Беловоды, Локня и Водолаги. Противник несет колоссальные потери, однако постоянно закидывает новое пушечное мясо», — поделился представитель силовых структур.

Как отметил собеседник, в начале мая ВС РФ уничтожили подразделение Чопского погранотряда, усиленного силами 5-го погранотряда Украины. Он также добавил, что попытки украинских боевиков провести контратаки заканчиваются неудачами, при первых значительных потерях ВСУ отходят к обороне.