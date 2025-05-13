ВСУ несут серьезные потери у Беловод, Локни, Водолаг Сумской области

Как отметил собеседник, в начале мая ВС РФ уничтожили подразделение Чопского погранотряда, усиленного силами 5-го погранотряда Украины. Он также добавил, что попытки украинских боевиков провести контратаки заканчиваются неудачами, при первых значительных потерях ВСУ отходят к обороне.