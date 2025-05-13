Биолог Яновский назвал сроки появления комаров и мошек в Новосибирской области

Биолог Алексей Яновский сообщил «Горсайту» о сроках появления комаров и мошек в Новосибирской области. По его словам, уже сейчас можно встретить отдельных комаров, перезимовавших в укрытиях, таких как дупла деревьев и заброшенные строения.
Основное количество комаров ожидается в конце мая, когда установится тёплая погода. Идеальными условиями для размножения комаров являются водоёмы со стоячей водой, которые хорошо прогреваются.
Пик активности комаров, по прогнозам биолога, закончится в начале-середине июля, когда обычно начинаются сильные ливни с градом, уничтожающие насекомых. К этому времени у комаров также заканчивается запас питательных веществ.
Яновский не ожидает превышения нормы комаров, если только не будет чрезмерно дождливого лета, способствующего образованию множества водоёмов для развития личинок.
Что касается мошек, то их массовый вылет ожидается во второй половине лета, ближе к осени. Мошки развиваются в чистой проточной воде, такой как ручьи и речки с каменистым дном. Пик их активности приходится на июль—август и начало сентября. Биолог также не прогнозирует превышения нормы мошек.