Биолог Яновский назвал сроки появления комаров и мошек в Новосибирской области

Что касается мошек, то их массовый вылет ожидается во второй половине лета, ближе к осени. Мошки развиваются в чистой проточной воде, такой как ручьи и речки с каменистым дном. Пик их активности приходится на июль—август и начало сентября. Биолог также не прогнозирует превышения нормы мошек.