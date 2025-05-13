Мирошник: Киев в преддверии Дня Победы нарастил обстрелы на четверть

Киев в преддверии Дня Победы, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы территории России почти на четверть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Украинские нацисты не только не уменьшили интенсивность наносимых ударов по гражданским объектам, но нарастили число обстрелов почти на четверть по сравнению с предпраздничными днями», — подчеркнул дипломат в докладе за 5−11 мая.
Он отметил, что таким образом ВСУ пытались запугать мирное население.
Эпицентрами активных обстрелов украинских боевиков стали Белгородская, Курская и Брянская области. Упор ВСУ делали на применении ударных дронов. Кроме того, силы ПВО России сбивали дальнобойные БПЛА ВСУ над Московской, Владимирской, Калужской, Тульской, Самарской, Липецкой, Пензенской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Оренбургской областями и Краснодарским краем.
ВСУ атаковали не только гражданские объекты, но и автомобили скорой помощи, транспорт спасателей и коммунальных служб.
Ранее Мирошник заявил, что ВСУ с начала переговоров между РФ и США увеличили число обстрелов на 20−30%.
Также стало известно, что за время перемирия от ударов ВСУ погибли шесть россиян.