Больше никакой экзотики: россиянам рассказали, каких животных нельзя держать дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил актуализированный список животных, которых нельзя держать в качестве домашних питомцев в нашей стране. Об этом стало известно из официального документа, который оказался в распоряжении ТАСС.
«Запрет на содержание перечисленных животных не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов», — говорится в тексте статьи.
В перечень вошли некоторые виды ядовитых змей и питонов, а также крупные каймановые черепахи и любые представители семейства крокодилов. Также по-прежнему запрещено содержать в качестве домашних питомцев опасных млекопитающих, таких как львы, гиппопотамы и гиены. Кроме того, под запрет попали лисы и волки. В список включены редкие птицы, такие как фламинго, пингвины и страусы.
Нужно отметить, что это по сути не новый закон, а просто актуализированный проект, который был принят в 2018 году. Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать в течение шести лет.
Напомним, закон 2018 года определил, что именно хозяин становится ответственным за судьбу своего питомца. Также нормативный акт определяет ответственность владельца, если животное нанесло вред человеку. В нормативно-правовом акте содержатся понятия не только об ответственность человека за животное, но и принципы нравственности и гуманности. Например, там сказано, что нельзя проводить болезненные ветеринарные процедуры без применения обезболивающего. Также закон обеспечивает безопасность граждан при посещении мероприятий, где главными действующими лицами являются животные — шоу, представления и выставки. Основные понятия нормативного акта сайту KP.RU разъяснил адвокат Элеонора Абеле.
Ранее стало известно о жителе Петербурга, который прославился в Сети после видео с тигром. Мужчина спокойно заходит в вольер и даже устраиваться рядом с животным, чтобы немного вздремнуть. Герой публикации работает в Петербургском зоопарке и на протяжении нескольких лет имеет дело с дикими животными. «Полосатые» его просто обожают, именно поэтому мужчина без опаски мог находиться в вольере с дикими животными.
До этого KP.RU рассказал, что мужчина, который застрелил собаку блогера из Иркутска по кличке Йоко, предстанет перед судом. Отмечается, что подсудимый якобы защищал своих кур от пса, пробравшегося на соседский участок. Но ветеринарная экспертиза не обнаружила признаков того, что собака вела себя агрессивно, нападала на кур или людей.