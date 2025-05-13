Больше никакой экзотики: россиянам рассказали, каких животных нельзя держать дома

Ранее стало известно о жителе Петербурга, который прославился в Сети после видео с тигром. Мужчина спокойно заходит в вольер и даже устраиваться рядом с животным, чтобы немного вздремнуть. Герой публикации работает в Петербургском зоопарке и на протяжении нескольких лет имеет дело с дикими животными. «Полосатые» его просто обожают, именно поэтому мужчина без опаски мог находиться в вольере с дикими животными.