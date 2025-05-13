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Уиткофф: Без согласия Путина урегулировать украинский конфликт невозможно

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения по Украине невозможно будет добиться без одобрения российского лидера Владимира Путина.

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения по Украине невозможно будет добиться без одобрения российского лидера Владимира Путина.

— Сделки не будет без одобрения президента Путина, — уточнил политик в интервью порталу Breitbart.

Кроме того, Уиткофф назвал главные темы, которые будут обсуждаться в рамках переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, это вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Во время переговоров они также подняли тему инициативы президента России о начале прямых переговоров по конфликту 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в свою очередь призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Москвой.