Уиткофф: Без согласия Путина урегулировать украинский конфликт невозможно

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения по Украине невозможно будет добиться без одобрения российского лидера Владимира Путина.
— Сделки не будет без одобрения президента Путина, — уточнил политик в интервью порталу Breitbart.
Кроме того, Уиткофф назвал главные темы, которые будут обсуждаться в рамках переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, это вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Во время переговоров они также подняли тему инициативы президента России о начале прямых переговоров по конфликту 15 мая в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в свою очередь призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Москвой.